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Тренер

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Октябрь
В Перми суд признал тренера невиновным в гибели 13-летнего мальчика
9 октября, 10:54
Сентябрь
В пермской спортивной школе незаконно уволили тренера
30 сентября, 11:21
Июль
Мама пермского подростка, погибшего на занятиях, просит не наказывать тренера
23 июля, 12:33
Июнь
В ходе СВО погиб 24-летний уроженец Еловского округа Вячеслав Санников
23 июня, 07:32
Футбольный клуб «Амкар-Пермь» одержал победу на родном поле
23 июня, 05:17
Март
Спортсмен из Перми завоевал путевку на первенство мира по тхэквондо
В 2023 году тхэквондист занял первое место на первенстве Европы среди юношей в ростовой категории до 164 см.
18 марта, 06:08
Январь
Хоккейный тренер из Перми оштрафован за мат и оскорбления в адрес детей-воспитанников
23 января, 15:28
Декабрь 2023
В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале
13 декабря 2023, 09:33
Ноябрь 2023
Главный тренер Иван Черенчиков и его штаб покидают «Амкар Пермь»
Новый менеджмент клуба будет представлен в следующем году.
15 ноября 2023, 10:38
Октябрь 2023
Пермяки могут выбрать лауреатов премии «Тренер года»
18 октября 2023, 12:57

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