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Третий мост

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Стоимость возведения третьего моста через Каму в Перми оценивается в 77,5 миллиарда
26 сентября, 10:54
Власти Прикамья намерены перенести расходы на строительство моста в Перми на 2027 год
22 августа, 03:47
Мостовой переход через Каму в Перми строится с опережением графика на полгода
21 августа, 14:10
Стелу с орденом Ленина у железнодорожной станции Пермь-2 уберут
24 апреля, 05:39
Власти нашли компанию, которая начнет строить третий мост через Каму в Перми
Работы начнутся этим летом.
17 апреля, 10:14
Стоимость первого этапа строительства нового моста через Каму оценили в 862 миллиона
Исполнитель работ будет определен 19 апреля.
28 марта, 09:49
Цена третьего моста через Каму снизилась на полмиллиарда
30 января, 15:14
2023
Проект строительства третьего моста через Каму прошел госэкспертизу
28 декабря 2023, 08:43
Третий мост через Каму в Перми построят с помощью концессионного соглашения
28 ноября 2023, 12:31
Власти изымут для строительства третьего моста в Перми 17 земельных участков
8 ноября 2023, 03:05
Проезд по третьему мосту через Каму могут сделать платным. Причина
Пока неизвестно, кто будет заниматься строительством моста.
5 октября 2023, 08:12
Пермяки будут попадать на новый мост через Каму по прозрачной стеклянной башне
Ориентировочные сроки строительства объекта — 2024–2027 годы.
28 июня 2023, 06:56
Проект третьего пермского моста через Каму передан на госэкспертизу
Ориентировочные сроки строительства объекта — 2024–2027 годы.
19 апреля 2023, 13:06
Проект дорожной развязки третьего моста в Перми готов к экспертизе. Посмотрите его
5 апреля 2023, 10:50
Проектирование третьего камского моста в Перми завершено
В апреле проект отправят на экспертизу.
31 марта 2023, 06:30
2022
Строительство третьего моста через Каму оценили в 45 миллиардов рублей
Сейчас власти решают вопрос с финансированием объекта.
30 июня 2022, 04:24
Эксперты выбрали внешний вид третьего моста через Каму
Выбранный архитектурный облик не окончательный — его будут дорабатывать, но ориентироваться на этот вариант
9 июня 2022, 11:45
Коммунальный мост в Перми закроют на два года после строительства нового моста
Строительство третьего моста через Каму запланировано на 2024-2027 годы.
19 апреля 2022, 05:44
Третий мост через Каму решили перенести из створа Крисанова. Новая идея
Всего было рассмотрено три варианта размещения нового моста. Подрядчик должен завершить проектировку объекта до конца августа следующего года.
8 апреля 2022, 09:24
2016
Место для строительства третьего моста через Каму выберет компания из Санкт-Петербурга
28 октября 2016, 06:42

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