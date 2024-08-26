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ТРК

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2024
Проданы помещения телекомпании «Рифей» в здании бывшего кинотеатра
26 августа, 12:04
Видео. В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8
11 июля, 05:35
Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA
11 апреля, 11:56
Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми
Магазин начнет работу в конце первого квартала 2024 года.
16 января, 03:34
2023
Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы
21 декабря 2023, 08:13
В пермских ТЦ будут искать незаконные точки продажи фейерверков
Нарушителям грозят штрафы.
1 декабря 2023, 07:08
В ТРК «Семья» закроются кафе «Тсуру» и Petruccio
26 сентября 2023, 06:04
Ресторан грузинской кухни откроется в Перми на месте закрывшегося заведения Casa Mia
В ТРК стартовал проект обновления ресторанной концепции.
28 августа 2023, 05:15
Магазин детской одежды премиум класса открылся в ТРК «Семья» в Перми
Российский бренд выпускает одежду для детей от рождения до 12 лет.
23 августа 2023, 12:30
В Перми эвакуировали ТРК «Семья». В МЧС раскрыли причину
Тревога оказалась ложной.
1 июля 2023, 06:23
Пермячка хочет отсудить почти 300 тысяч рублей за падение в ТРК «СпешиLove»
В судебном процессе будет участвовать районная прокуратура.
13 июня 2023, 06:16
2022
Площади бывшей детской игротеки Play Day в ТРК «Столица» выставлены на продажу
В пермском торгово-развлекательном комплексе «Столица» на продажу выставлено бывшее помещение детской игротеки Play Day.
31 июля 2022, 11:44
2015
Вокруг картодрома в Камской долине могут выстроить ТРК
Собственник участка уже обратился в городскую комиссию по землепользованию и застройке с заявлением о смене зонирования территории.
5 марта 2015, 08:02

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