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Трк семья

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2024
В Перми откроется еще одно кафе «Восток-папа»
15 октября, 10:25
В Перми крупное торговое предприятие из свинины изготовило говядину
10 июля, 13:44
Рядом с ТРК «Семья» в Перми откроются центр воздушной акробатики и семейное кафе
26 июня, 11:12
В пермском ТРК «СемьЯ» на один метр повысят уровень потолков
2 мая, 05:26
В пермском ТРК «Семья» откроется еще один ресторан быстрого питания
18 апреля, 09:35
Мэрия Перми определила стоимость парковки у ТРК «Семья»
17 апреля, 11:09
Вечером в Перми эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Семья»
28 марта, 15:56
Экс-губернатор Прикамья получил от своего главного актива почти 250 миллионов прибыли
24 марта, 07:33
В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра
6 марта, 08:35
Магазин турецкой мультибрендовой сети SuperStep откроется в Перми
Магазин начнет работу в конце первого квартала 2024 года.
16 января, 03:34
2023
В пермском ТЦ «Семья» расширят игровую зону и обновят рестораны
25 декабря 2023, 09:02
Пермскому ТРК «Семья» грозит штраф из-за подозрительной рекламы
21 декабря 2023, 08:13
В Перми пройдет всероссийская премьера фильма с Анной Михалковой
Картину, снятую в Прикамье, можно будет посмотреть в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Семья».
26 октября 2023, 05:57
В ТРК «Семья» закроются кафе «Тсуру» и Petruccio
26 сентября 2023, 06:04
Ресторан грузинской кухни откроется в Перми на месте закрывшегося заведения Casa Mia
В ТРК стартовал проект обновления ресторанной концепции.
28 августа 2023, 05:15
Компания Олега Чиркунова нашла покупателя на последний актив «Семьи»
Распределительный центр в Кондратово купит ООО «Фуд Трейд».
25 августа 2023, 08:38
Магазин детской одежды премиум класса открылся в ТРК «Семья» в Перми
Российский бренд выпускает одежду для детей от рождения до 12 лет.
23 августа 2023, 12:30
В пермском ТРК «Семья» открылись четыре новых магазина
В скором времени вместо закрывшегося Coffeeshop появится новое кафе.
7 июля 2023, 03:33
В Перми эвакуировали ТРК «Семья». В МЧС раскрыли причину
Тревога оказалась ложной.
1 июля 2023, 06:23

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