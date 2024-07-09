Спецпроект

Заборы уходят в воду. Почему и кому можно застраивать берега и перекрывать доступ к воде?

Местные жители в Жебреях, Полазне, Усть-Качке, Троице, Мостовой, Хохловке не имеют полного доступа к берегам рек: натыкаются на заборы, в том числе в воде, на шлагбаумы, охрану, таблички с надписями «Частная территория. Проход и проезд запрещен». Найти свободный проход к воде и свободный от чужих заборов, пирсов, других построек кусок берега, становится проблемой. Хотя Водный кодекс устанавливает минимальную ширину береговой линии, которая должна быть доступна всем без ограничений — от 5 до 20 метров в зависимости от размера водоема.