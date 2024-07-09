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Троица

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2024
В Доме-музее Василия Каменского состоится фестиваль поэзии и музыки «Звенидень»
Праздник пройдет в атмосфере свободы и футуризма.
9 июля, 14:24
2020
Спецпроект
Заборы уходят в воду. Почему и кому можно застраивать берега и перекрывать доступ к воде?
Местные жители в Жебреях, Полазне, Усть-Качке, Троице, Мостовой, Хохловке не имеют полного доступа к берегам рек: натыкаются на заборы, в том числе в воде, на шлагбаумы, охрану, таблички с надписями «Частная территория. Проход и проезд запрещен». Найти свободный проход к воде и свободный от чужих заборов, пирсов, других построек кусок берега, становится проблемой. Хотя Водный кодекс устанавливает минимальную ширину береговой линии, которая должна быть доступна всем без ограничений — от 5 до 20 метров в зависимости от размера водоема.
2014
Жители Троицы вышли на пикет в защиту своего берега
Активисты и общественники вышли на пикет, чтобы решить вопрос по береговой полосе, которую, по словам местных жителей, беспощадно занимают и распродают.
8 июля 2014, 17:34
2013
История сельского заката. В 50 километрах от Перми выживают только дачи
Любой населенный пункт неподалеку от Перми - лакомый кусок для коттеджной застройки. Земля стала проклятьем и для села Троица. Теперь здесь нет школы, детского сада, закрыли детдом. Местным жителям осталось считать отведенные селу годы жизни.
13 июня 2013, 07:00
Жители Троицы хотят пресечь «грабительское, бесхозяйственное отношение к территории»
Представители территориального общественного самоуправления села Троица попросили Виктора Басаргина помочь им выйти из состава Сылвенского сельского поселения и создать собственное муниципальное образование.
15 мая 2013, 13:01

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