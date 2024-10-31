properm.ru
ГлавноеВсе новости

Тротуары

Выбрать дату
Октябрь
В Перми демонтировали восемь незаконных киосков
31 октября, 02:59
Сентябрь
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
Июль
На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов
24 июля, 07:56
Май
В Перми улицу Монастырскую могут продлить до Мотовилихинских заводов
6 мая, 14:54
Март
«В штатном режиме». Власти Перми — о уборке снега в городе и работе подрядчиков
28 марта, 09:24
Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей
6 марта, 05:49
Февраль
Почему платные парковки Перми завалены снегом? Отвечает мэрия
Уборка улиц начинается по окончании снегопада, объяснили в администрации города.
9 февраля, 09:45
Декабрь 2023
В Перми будет тепло и снежно. Как с этим будут справляться дорожные службы?
Температура будет выше климатической нормы на 10 градусов.
18 декабря 2023, 11:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика