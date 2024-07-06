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Трц

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Июль
Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в Перми
6 июля, 11:25
Апрель
Фото. В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»
30 апреля, 08:04
Пермь и Уфа станут первыми в РФ городами, где появятся магазины китайского бренда HEA
11 апреля, 11:56
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Площадь 10-этажного торгового центра составит 20,9 тыс. кв. м.
5 апреля, 04:35
Март
Подземный паркинг в одном из крупнейших ТРЦ Перми станет платным
Заплатить придётся за четвёртый и последующий час парковки.
29 марта, 10:52
Январь
«Детей стошнило прямо на парковке». Пермяки пожаловались на «iMall Эспланада»
5 января, 15:14

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