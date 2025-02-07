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Труд

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2025
В Кемерове скоро некому будет водить автобусы
7 февраля, 12:18
2024
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
Материалы расследования переданы правоохранительным органам.
13 сентября 2024, 05:49
В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником
Прощание с погибшим состоится 9 апреля.
8 апреля 2024, 08:02
2023
«Никого мыть пол не заставят». Министр образования Прикамья рассказала о трудовом воспитании в школах
Госдума приняла поправки, которые закрепили в обязанностях учащихся общественно полезный труд.
10 августа 2023, 07:32

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