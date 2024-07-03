Трудовой кодекс

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Прокуратура обязала пермский санаторий трудоустроить горничных
3 июля, 07:32
Директора ресторана «Вкусно и точка» в Перми отстранили после отказа в отпуске
2 мая, 09:38
Во «Вкусно — и точка» рассказали о случае с отказом отпустить пермячку на похороны
26 апреля, 11:14
Директор филиала «Вкусно — и точка» в Перми не отпускал работницу на похороны дедушки
26 апреля, 06:09
2022
Четыре работника ПКНМ смогли вернуть 165 тысяч рублей, не доплаченных предприятием за время простоя
Пришлось вмешаться Гострудинспекции.
13 декабря 2022, 10:23

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