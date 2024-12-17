properm.ru
ГлавноеВсе новости

Трудовые мигранты

Выбрать дату
Декабрь
Сотрудницу миграционной службы и переводчика с таджикского уличили во взятках
17 декабря, 02:00
В Чайковском муниципалитет заплатит 200 тысяч штрафа за трудоустройство уборщицы
15 декабря, 08:06
Октябрь
В Кизеле за взятки от иностранцев задержали сотрудницу миграционной службы
30 октября, 09:58
Август
После теракта в «Крокусе» Пермский край столкнулся с нехваткой строителей
20 августа, 07:26
Апрель
Полиция провела рейд на рынке в пермском микрорайоне Заостровка
Задержано несколько нарушителей миграционного законодательства.
1 апреля, 13:49

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика