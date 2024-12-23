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Трудовые резервы

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Битва за стадион «Трудовые резервы». Что происходило, происходит и будет происходить
23 декабря, 06:53
Председатель Следкома заинтересовался ситуацией вокруг стадиона в Перми
Александр Бастрыкин поручил провести проверку происходящего вокруг «Трудовых резервов».
28 июля, 05:40
Спецпроект
В Перми хотят застроить жильем очередной стадион и подбираются к Саду соловьев
Местные жители выступают против.
В микрорайоне Городские горки установили зону КРТ. Что планируют власти
21 марта, 04:02
Участок Перми под «Трудовыми резервами» передадут в краевую собственность
16 марта, 13:02
В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»
На территории будет восстановлено футбольное поле, построен Дом спорта и жилые здания.
19 февраля, 07:08
2023
В Перми загорелись покрышки на стадионе Трудовые резервы
Пожар уже удалось ликвидировать.
16 июня 2023, 08:16

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