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Труп

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2024
В Свердловском районе Перми обнаружили труп человека
15 августа, 08:03
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07
В Перми возле кафе нашли труп мужчины
19 февраля, 03:41
2023
«Даже руку оторвало». В Перми под окнами многоэтажки нашли труп
26 июля 2023, 02:23
2022
В Перми журналистка нашла в лесу труп мужчины, который пролежал там примерно год
Журналистка информационного агентства Ura.ru Анна Ташлыкова пошла за грибами и обнаружила труп мужчины.
4 сентября 2022, 10:58

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