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Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
21 февраля, 03:49
2023
ЦБ выявил в Пермском крае 10 компаний с признаками нелегальной деятельности. Вот они
27 июля 2023, 03:10
2014
Центробанк лишил лицензии небанковскую кредитную организацию «Мигом»
Отзыв лицензии обусловлен снижением достаточности капитала ниже двух процентов и размера собственных средств НКО ЗАО «Мигом».
18 марта 2014, 07:01
2012
Центробанк повысил ставку рефинансирования до 8,25%
На решение Банка России повлияли рост цен и инфляционные ожидания в стране.
14 сентября 2012, 06:50

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