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2024
Новый зоопарк в Перми оценивается в семь миллиардов рублей
24 сентября, 07:20
В Перми стартовал гастрономический фестиваль сибирской кухни «ТАЙГАСТРО»
2 августа, 03:54
В Перми за год в 3,7 раза вырос спрос на репетиторов
15 марта, 11:16
В Прикамье отдых в детских лагерях подорожал на 10%
11 марта, 07:21
2023
Цены на бензин в Пермском крае растут 19 неделю подряд
Непрерывное увеличение цены наблюдается еще с 10 апреля.
24 августа 2023, 06:46
2022
В Перми перестали дорожать новостройки
Стоимость квадратного метра превысила 100 тысяч рублей.
7 ноября 2022, 06:50

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