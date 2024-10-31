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Цены на бензин

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Октябрь
Цены на бензин в Пермском крае продолжают расти
31 октября, 12:18
Сентябрь
Рост цен на бензин и дизель в Пермском крае продолжается
14 сентября, 12:59
Август
В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек
15 августа, 06:18
Июль
Рост цен на бензин в Пермском крае продолжается
11 июля, 10:44
Июнь
В Прикамье вновь подорожал бензин всех марок
Рост цены на бензин в регионе был быстрее, чем в целом по России.
6 июня, 04:34
Май
В Пермском крае снова начался рост цен на бензин
23 мая, 10:36
Цены на бензин и дизельное топливо в Пермском крае перестали расти
16 мая, 09:16
Февраль
Пермяки на среднюю зарплату могут купить 1020 литров бензина АИ-92 в месяц
26 февраля, 07:41
Январь
Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
22 января, 05:40
Декабрь 2023
Пермское УФАС возбудило дело из-за роста цен на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт»
27 декабря 2023, 07:48

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