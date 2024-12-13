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Цены растут

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2024
В Прикамье резко подскочили цены на бензин
5 сентября, 04:32
В Прикамье более чем на рубль за неделю подорожал бензин высокооктановых марок
22 августа, 04:54
Какие продукты резко подорожают к осени и почему
19 августа, 09:32
В Прикамье в мае в 1,4 раза подорожали авиабилеты
17 июня, 16:24
Экономисты поясняют, чего ждать от рубля в новых реалиях
Ценовая гонка, рост курса — это еще не все.
14 июня, 14:53
В Прикамье вновь подорожал бензин всех марок
Рост цены на бензин в регионе был быстрее, чем в целом по России.
6 июня, 04:34
Власти рассказали об уровне производства яиц в Пермском крае
10 апреля, 02:59
В феврале в Пермском крае сильнее всего, на 2,3%, подорожали услуги
18 марта, 16:23
В марте в Перми стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,6%
18 марта, 05:32
В Центробанке пояснили, почему инфляция в Прикамье самая высокая в ПФО
27 февраля, 05:32
Стоят больше 150 рублей! Пермский эксперт объяснил причину роста цен на бананы
Ситуация с бананами стала сложнее в феврале из-за ограничения поставок из Эквадора.
16 февраля, 03:28
Экономисты из Пермского политеха пояснили, почему растут цен на яйца
15 января, 13:40
Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?
В 2024 году цены вырастут практически на все. Самый серьезный рост ожидается в продовольственной сфере.
3 января, 05:00
2023
Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%
26 декабря 2023, 10:49
В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%
19 декабря 2023, 02:42
В Пермском УФАС заинтересовались ростом цен на курятину и куриные яйца
22 ноября 2023, 14:19
Инфляция в Пермском крае продолжает разгоняться. Она вновь превысила общероссийскую
20 ноября 2023, 12:57
В Прикамье выросла годовая инфляция и превысила 6%
19 октября 2023, 09:02
В Перми УФАС пытается разобраться в причинах роста цен на бензин и дизтопливо
11 сентября 2023, 08:25
2022
В Пермском крае в 2021 году резко подорожали капуста и свекла, подешевели витамин D и маски
30 января 2022, 10:55

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