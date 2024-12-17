properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Церемония

Выбрать дату
2024
В Перми вручили первую правовую премию советнику президента Владимиру Мединскому
Церемония прошла при участии председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
26 октября 2024, 07:32
В один день в Прикамье простятся сразу с двумя участниками спецоперации
О гибели земляков сообщили власти округов.
30 сентября 2024, 03:59
Актриса и ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приехала в Пермь. Причина
Мероприятие с участием телеведущей состоится на эспланаде.
14 сентября 2024, 06:37
На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября 2024, 08:08
В Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Пепеляевым
13 августа 2024, 05:22
В Прикамье простятся с погибшим на спецоперации Даниилом Мироновым
Прощание с погибшим состоится 26 мая.
28 мая 2024, 03:09
В Лысьве 16 мая состоится прощание с тремя погибшими в СВО земляками
Прощание с мужчинами пройдет в Лысьвенском культурно-деловом центре.
16 мая 2024, 03:38
В этом году исполнилось бы 45. В Елово простятся с погибшим контрактником
Прощание с погибшим состоится 9 апреля.
8 апреля 2024, 08:02
2010
Премия «ТЭФИ» оказалась недостойной Олега Дормана
Церемония вручения премий «ТЭФИ-2010. Лица» в Санкт-Петербурге была омрачена скандалом.
26 сентября 2010, 07:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика