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Церемония прощания

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Октябрь
В Прикамье 23 октября простятся с погибшим на СВО гранатометчиком из Нытвы
23 октября, 03:03
Сентябрь
В ходе СВО погибли два уроженца Верещагинского округа
11 сентября, 05:26
Август
В ходе СВО погиб 33-летний доброволец из Перми
6 августа, 13:34
Июль
В зоне СВО погиб уроженец Губахинского округа Валерий Карпов
4 июля, 06:03
Июнь
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Алексеем Новиньковым
13 июня, 02:53
Май
Власти Куединского округа сообщили о гибели своего земляка Константина Кузьминых
17 мая, 11:44
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Анатолием Старковым из Краснокамска
15 мая, 02:35
«Молодые уходят, а я дома буду сидеть?». На СВО погиб Александр Барков из Прикамья
14 мая, 06:30
Остались родители, братья, сын, дочь. На СВО погиб 27-летний пермяк Вячеслав Бахматов
14 мая, 03:11
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО пенсионером
6 мая, 10:40
В ходе СВО погиб уроженец Березниковского округа Пермского края Дмитрий Лекомцев
2 мая, 10:11
Апрель
В ходе СВО погиб 36-летний уроженец Березовского округа
10 апреля, 09:44
Март
В Горнозаводском округе простятся с погибшим на СВО земляком
Данил Реутов будет похоронен в Кусье-Александровском
19 марта, 15:44
Февраль
«Воспитывали троих детей». В Бардымском округе простились с убитым на СВО бойцом
5 февраля прошла церемония прощания с бойцом в здании Елпачихинского дома культуры.
5 февраля, 12:29

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