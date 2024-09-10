properm.ru
ГлавноеВсе новости

Церковь

Выбрать дату
2024
Фото. Купить дом царских времен в Ординском районе можно за 600 тысяч рублей
10 сентября, 06:53
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
26 августа, 06:57
В ходе СВО погиб уроженец Соликамского округа Андрей Обердофер
26 августа, 05:12
Остались жена, дочь и сын. В Прикамье простятся с погибшим на СВО
17 июля, 10:03
Святая Троица: когда и что празднуют православные христиане в 2024 году
21 июня, 04:55
Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей
27 мая, 03:12
Кто такой Николай Чудотворец и чем он помогает верующим
22 мая, 09:14
В Ординском округе Прикамья продают купеческий дом за 950 тысяч рублей
Площадь земельного участка — 21 сотка.
12 апреля, 12:21
В Прикамье загорелось здание на территории Свято-Троицкого мужского монастыря
В огне никто не пострадал.
27 марта, 08:58
2023
Фото. Храму при 190-летней пермской больнице подарили частицу мощей Александра Невского
Митрополит из Петербурга передал дар Пермской краевой клинической больнице.
7 декабря 2023, 06:41
В Октябрьском округе Пермской епархии безвозмездно передана двухсотлетняя церковь
Такое решение местная дума приняла относительно церкви в селе Русский Сарс
30 июня 2023, 13:12

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика