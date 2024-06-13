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Цифровое телевидение

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Июнь
Пермяков предупреждают о краткосрочных отключениях телевидения и радио
13 июня, 12:09
На следующей неделе часть жителей Прикамья останутся без телевидения и радио
5 июня, 04:53
Май
Два города и один поселок Пермского края временно останутся без телевидения и радио
17 мая, 02:53
Жители Прикамья на следующей неделе останутся без телевидения и радио
2 мая, 12:02
Апрель
Жителей Прикамья вновь оставят без телевидения и радио
17 апреля, 12:03
Март
В Прикамье на следующей неделе будут отключать телевидение и радио
27 марта, 13:11
Жители Прикамье в конце марта могут остаться без телевидения и радио
20 марта, 13:50
Февраль
Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио
9 февраля, 11:54
Сентябрь 2023
Пермяков предупреждают о сбоях в работе ТВ и радио. С чем это связано
Сбои ожидаются с 10:00 до 14:00.
30 сентября 2023, 05:46
В Пермском крае возможны перерывы в телерадиовещании
Перебои связаны с осенней солнечной интерференцией.
22 сентября 2023, 06:55

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