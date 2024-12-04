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Циклон

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2024
На Пермский край обрушится холодный воздух из Скандиавии
4 декабря, 03:48
Где в Прикамье самые большие сугробы? Отвечают синоптики
6 ноября, 17:02
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
В Прикамье заканчивается холодный период
28 июня, 03:30
В Перми 25 мая ожидается потепление до +25˚
25 мая, 05:10
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Это связано с приближением московского циклона.
27 апреля, 10:55
Стало известно, дойдет ли мощный циклон «Ольга» до Пермского края
7 февраля, 08:18
2023
МЧС предупреждает жителей Пермского края о сильном снегопаде 27 декабря
26 декабря 2023, 11:17
2011
Пермь накроет вторая волна холода
По мнению экспертов, ожидаемое похолодание будет не критическим, а минимальная температура может составить минус 32-34 градуса в ночное время.
16 февраля 2011, 05:05
Синоптики успокоили пермяков: резкого похолодания не будет
Ученые-метеорологи опровергают прогнозы интернет-сайтов о резком понижении температуры в Перми в ночь на 1 февраля.
31 января 2011, 05:07
2010
Пермский край накрыл западный циклон
В регионе установилась холодная погода, выпал первый снег.
30 сентября 2010, 03:56

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