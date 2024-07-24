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Цум

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2024
Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми отправили в колонию
Богдан Сулига скрылся с места происшествия, как показали камеры «Безопасного города», он вышел из машины после наезда на пешеходов и ушел пешком в сторону набережной.
24 июля, 07:16
Инспекция по охране ОКН требует убрать силомер и караоке-будку у пермского ЦУМа
16 июля, 07:50
Видео. Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчину
6 июля, 06:48
«Простите меня». Виновник смертельного ДТП в центре Перми записал видеообращение
13 марта суд отказал пермяку в домашнем аресте.
14 марта, 06:24
Пермский суд отказал виновнику смертельного ДТП у ЦУМа в домашнем аресте
13 марта, 12:38
Пермяк, обвиняемый в смертельном ДТП у ЦУМа, хочет выйти из СИЗО
12 марта, 04:54
«Я потерял душу». Парень студентки, сбитой у ЦУМа в Перми, рассказал о девушке
Водителя, сбившего троих человек, задержали спустя два дня после аварии.
6 марта, 02:57
Погибла 18-летняя девушка. В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа
Авария случилась 3 марта.
5 марта, 05:01
Полицией Перми установлена личность виновника смертельного ДТП у ЦУМа
4 марта, 13:16
Из общественного туалета в пермском ЦУМе сделают вход в ТЦ
Экспертиза для проекта проводилась в конце 2023 года.
10 января, 08:48
2023
«Доисторической ракушки» у пермского ЦУМа не будет
24 октября 2023, 07:40
На Компросе в Перми появится бульвар и пожарный проезд
На благоустройства участка у отеля уйдет около 9 млн рублей.
27 сентября 2023, 04:45
Проект реконструкции пермского ЦУМа не прошел экспертизу
Из здания торгового центра предлагали сделать арт-кластер.
14 июля 2023, 07:01
В Перми демонтировали вывеску «Вкусно — и точка» со здания ЦУМа
11 января 2023, 05:06

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