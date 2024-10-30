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Цветы

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Октябрь
До конца ноября в Перми уберут на зимовку мобильное озеленение
30 октября, 03:21
Август
Рядом с ЦУМом в Перми откроется клубничная мастерская
6 августа, 15:32
Июнь
В Перми нашли подрядчика на поставку цветов для администрации города
25 июня, 06:02
Администрация Перми закупает цветы на 8 миллионов рублей
17 июня, 09:31
Май
Перед въездом на пермское Северное кладбище начали хоронить людей
27 мая, 03:12
Март
Без цветов не обойтись. Что подарить на 8 марта своим женщинам?
6 марта, 05:37

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