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Цыгане

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«Мы сами вас боимся». Как живут пермские цыгане, которых власти вынуждают кочевать
В Челябинске на прошлой неделе прошел цыганский погром. Как живут ромы в Перми?
После цыганской свадьбы в Перми произошла вспышка кори
22 октября, 07:27
2023
В микрорайоне Чапаевский на окраине Перми снесли 16 коттеджей. Что случилось?
На этой территории проживает цыганский табор.
17 августа 2023, 08:02
2017
В Перми снесли незаконные цыганские дома
Всего специалисты обнаружили четыре незаконно возведенные жилые постройки.
20 октября 2017, 06:20

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