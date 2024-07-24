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Тсж

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2024
Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском
24 июля, 08:29
Председателя пермского ТСЖ «Солнечный город» дисквалифицировали на полгода
16 июля, 05:57
Экс-главу ТСЖ «Паруса над Камой» подозревают в растрате в особо крупных размерах
8 мая, 10:50
В центре Перми на ребенка упала сосулька. ТСЖ не признает ответственности
15 марта, 10:57
Проголосовали двое умерших и дети. УК в Закамске фальсифицирует протоколы собраний
26 февраля, 08:58
Пермячка отсудила полмиллиона рублей у ТСЖ за травму ноги после падения на тротуаре
7 февраля, 06:21
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать пермякам при холоде в квартире
10 января, 07:43
2023
С начала года в Перми способ управления выбрали 329 многоквартирных домов
7 декабря 2023, 15:26
В действиях экс-председателя ТСЖ «Паруса над Камой» выявлены признаки преступления
Расследованием дела займётся ОП№4 УМВД в Мотовилихинском районе Перми.
22 ноября 2023, 04:51
Суд оштрафовал председателя ТСЖ за нападение на двух женщин
Сейчас Пётр Морщинин через суд пытается остаться в руководстве товарищества собственников жилья «Паруса над Камой».
14 апреля 2023, 09:35
2022
Председатель пермского ТСЖ похитила со счетов кооператива более 4 млн рублей
Она завышала себе зарплату и выводила деньги на банковские карты
17 августа 2022, 06:21
Власти Перми сносят забор у многоквартирного дома для пожарного проезда к школе «Точка»
В редакцию Properm.ru обратились жители дома на бульваре Гагарина, 77а. Накануне они предотвратили демонтаж забора вокруг их дома. Глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич дал 72 часа, чтобы люди могли «разобраться в ситуации».
10 августа 2022, 11:09
Лёд во дворах, сосульки на крыше. Куда жаловаться, если обращения в управляющие организации бесполезны?
Администрация Перми напомнила УК и ТСЖ о необходимости своевременной и качественной уборки дворов от снега и льда, а кровли домов от сосулек.
20 марта 2022, 05:46
2020
Екатерина Безгодова: «Председателям ТСЖ можно смело ставить торговые киоски рядом с домами».
Ассоциация «За защиту НТО» одержала очередную победу в суде. Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде, по словам председателя ассоциации Екатерины Безгодовой, «залепил звонкую пощечину чиновничей армии Перми, объявившей войну владельцам нестационарных торговых объектов». Суд оставил в силе решение Пермского краевого суда о признании незаконным действующего в Перми запрета на размещение НТО на придомовых территориях.
2 августа 2020, 05:09
2019
Вернуть киоски, взыскать убытки. Два года борьбы за НТО закончились победой предпринимателей и ТСЖ
Конституционный суд РФ поддержал пермских предпринимателей и представителей ТСЖ по делу о запрете размещения НТО на частных землях. По словам юристов, представлявших истцов, у ТСЖ и предпринимателей сейчас есть возможность установить киоски на придомовых территориях, также они могут обратиться в суд за возвратом уплаченных штрафов. Но осуществить это можно только при нескольких условиях.
25 декабря 2019, 03:22
«Я к Путину поеду. Больше ничего не остается». Владельцы НТО в Перми оказались вне закона
30 июля 2019, 03:04

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