Вернуть киоски, взыскать убытки. Два года борьбы за НТО закончились победой предпринимателей и ТСЖ

Конституционный суд РФ поддержал пермских предпринимателей и представителей ТСЖ по делу о запрете размещения НТО на частных землях. По словам юристов, представлявших истцов, у ТСЖ и предпринимателей сейчас есть возможность установить киоски на придомовых территориях, также они могут обратиться в суд за возвратом уплаченных штрафов. Но осуществить это можно только при нескольких условиях.