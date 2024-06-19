properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Туалеты

Выбрать дату
Июнь 2024
Перекрасить в шоколадный. Депутаты Перми озаботились стилем общественных туалетов
В единый вид отхожие места хотят привести к 2027 году.
19 июня 2024, 11:11
Январь 2024
На пермской набережной построят кафе с террасой на крыше
ГКУ «Центр организации закупок» объявило о проведении торгов на застройку участка от Речного вокзала до «Мотовилихинских заводов». Стоимость лота — 1,352 млрд рублей.
6 января 2024, 05:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика