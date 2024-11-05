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Туман

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Ноябрь
МЧС просит пермяков быть осторожными из-за ухудшения погоды
5 ноября, 08:27
Октябрь
МЧС: туман и гололедица ожидаются в Пермском крае
28 октября, 11:19
Туман и гололедица. В МЧС предупредили о плохой погоде в понедельник
27 октября, 12:50
Неделя в Пермском крае завершится туманом и гололедицей
26 октября, 08:53
В МЧС предупредили жителей Прикамья о гололедице и тумане
18 октября, 08:47
Видео. Завораживающие кадры: сегодня утром Пермь утонула в тумане
15 октября, 05:23
Туман второй день подряд ожидается в Пермском крае
14 октября, 09:34
Утром 14 октября Прикамье накроют туман и изморозь
13 октября, 08:46
Сентябрь
Пермский край накроет сильный туман
19 сентября, 08:17
МЧС Прикамья предупреждает о сильном тумане 18 сентября
17 сентября, 10:48
МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского края
7 сентября, 10:26
Туман и заморозки ожидаются в Пермском крае
4 сентября, 09:50
Август
Фото. Утром 27 августа Пермь накрыл сильный туман
27 августа, 06:03
Последняя неделя лета в Прикамье будет теплой и солнечной
26 августа, 08:21
Прикамье накроет непроглядный туман
23 августа, 09:28
МЧС предупреждает пермяков о сильном тумане
19 августа, 10:15
За 4 дня в Перми выпало больше половины месячной нормы осадков
18 августа, 10:19
В Прикамье завтра ночью ожидается туманная погода
17 августа, 13:23
Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края
15 августа, 10:03
В МЧС предупредили пермяков о грозе и тумане
14 августа, 10:45

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