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Турист

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2024
Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха
2 ноября, 10:44
Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог
1 ноября, 12:16
2023
Член пермского турклуба рассказал, как подготовиться к зимним путешествиям
12 декабря 2023, 04:16
В Челябинске будут судить инструктора, из-за которого погиб пермяк в экстрим-парке
Следователи считают, что инструктор предоставил небезопасную услугу.
1 декабря 2023, 03:21
Завершились поиски туриста из Пермского края, который пропал на перевале Дятлова
О парне было ничего неизвестно с 26 июля.
29 июля 2023, 04:12

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