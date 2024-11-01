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Туристы

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Ноябрь
Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог
1 ноября, 12:16
Сентябрь
Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края
3 сентября, 12:34
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
2 сентября, 03:59
В Красновишерском округе может появиться модульный отель
1 сентября, 09:36
Май
Медведь, напугавший туристов, покинул Каменный город в Прикамье
15 мая, 08:20
Апрель
Египетская авиакомпания продлила полетную программу из Перми в Египет
26 апреля, 12:54
Пермяков призвали не посещать Каменный город и Усьвинские Столбы
Специалисты рекомендуют подождать пару недель, прежде чем отправляться на природу.
25 апреля, 07:00
Названа сумма, которую потратили туристы за отдых на природе в Пермском крае
23 апреля, 09:30
Пермская судоверфь установит в Соликамске модульный причал для музея
В Соликамске идет подготовка к 600-летию города в 2030 году.
19 апреля, 12:21
Фото. Метели и риск схода лавин. Экспедиция из Перми прошла по труднодоступным горам
16 апреля, 13:02
В Пермском крае в этом году должны появиться шесть глэмпингов
3 апреля, 09:25
Март
Федеральные блогеры будут несколько дней пить и есть за счет пермяков
30 марта, 13:28
В Соликамске в 2024 году откроют модульный причал
Конкретные сроки появления причала чиновники пока не называют.
30 марта, 08:12
В этом году в Прикамье аттестацию пройдут 70 экскурсоводов и инструкторов-проводников
С 1 июля оказывать услуги в этой сфере смогут только аттестованные специалисты.
15 марта, 13:23
Февраль
Пермяки попали в первую группу для поездки в одну из самых закрытых стран мира
Путешествие в несколько дней обошлось пермякам в 750 долларов.
8 февраля, 05:46
Январь
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
9 января, 11:41
Декабрь 2023
Член пермского турклуба рассказал, как подготовиться к зимним путешествиям
12 декабря 2023, 04:16
В Хакасии во время метели пропали десятки туристов. Среди них есть пермяки
Спасателям пришлось преодолеть 350 км для поиска туристов.
8 декабря 2023, 05:09
В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров
5 декабря 2023, 13:27
Туристы заплатили почти 1,4 миллиона рублей за посещение природных парков в Прикамье
1 декабря 2023, 04:44

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