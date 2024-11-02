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Туризм

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Ноябрь
Кунгур вошел в ТОП-5 малых городов России для уединенного отдыха
2 ноября, 10:44
В Прикамье власти будут контролировать работу гидов
2 ноября, 10:18
Стало известно, где еще в Прикамье могут ввести турналог
1 ноября, 12:16
Октябрь
Депутаты гордумы поддержали введение туристического налога в Перми
22 октября, 08:19
В Перми завершилась навигация электросудна «ЭкоходЪ 2»
18 октября, 04:29
Спецпроект
«Серые пятна» пермского туризма
Поспособствует ли введение туристического налога привлекательности Перми для гостей из других регионов?
В Чердыни открылся туристский информационный центр
6 октября, 06:40
Опоздавшие на самолет в Турцию пермяки отсудили у «Аэрофлота» более 270 тысяч рублей
4 октября, 06:48
Сентябрь
В Прикамье пройдет II Всероссийский круизный форум
30 сентября, 12:28
Авиакомпания «Азимут» просит допустить ее к выполнению рейсов из Перми в Ташкент
28 сентября, 13:51
Компания «ИрАэро» продлила полетную программу из Перми в Баку
20 сентября, 07:09
В Перми ко Всемирному Дню туризма запустят серию автобусных экскурсий
20 сентября, 03:59
Власти просят туристов отложить путешествие в Каменный город
16 сентября, 04:43
Власти Перми хотят ввести туристический налог
11 сентября, 02:51
Проведение круизного форума в Перми оценивают в 2,9 миллиона рублей
9 сентября, 09:22
Пермяки больше не смогут улететь в Турцию. Это на самом деле так?
В соцсетях и СМИ стала распространяться информация о закрытии турецких курортов для россиян.
5 сентября, 10:52
Пермяк отсудил у турагентства 410 тысяч за сорванный отпуск
5 сентября, 06:18
Ультрамарафонцы Пупков и Анисова пробежали через весь Пермский край
3 сентября, 08:36
Прекращены субсидируемые рейсы из Перми в Нижний Новгород и Барнаул
3 сентября, 04:09
Возобновились прямые рейсы из Перми на остров Пхукет в Таиланде
2 сентября, 07:00

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