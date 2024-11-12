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2024
Форварда «Пармы» включили в состав сборной России по баскетболу
12 ноября, 03:17
Юные пермские шахматисты побывали в «Артеке» на международной шахматной смене
26 августа, 09:27
Губерниев о сборной Колумбии в Перми: «Нам такие странные сборные не нужны»
23 августа, 09:48
Сборная России оказалась сильнее «ПАРМЫ». Фото
22 августа, 16:27
Сегодня в Перми открывается международный баскетбольный турнир Fonbet Кубок Дружбы
21 августа, 04:43
В Перми сборная России по баскетболу примет две команды из Латинской Америки
Международный турнир по баскетболу пройдет в УДС «Молот» в конце августа.
2 августа, 11:10
На следующей неделе в Перми пройдёт этап «Кубка Победы» по боксу
Будут состязаться сборные четырёх федеральных округов.
16 мая, 05:11
Пермячка прошла в следующий этап телешоу «Голос», поразив Преснякова и Гагарину
Девушка выступила с песней «Sam Brown Stop».
2 февраля, 11:45
В Кудымкаре пройдёт традиционный турнир по подкидному дураку
29 января, 07:07
2023
В октябре в Перми могут пройти сразу четыре международных спортивных турнира
14 июня 2023, 10:39

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