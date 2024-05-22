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Май
Пермяки останутся на один день без ТВ и радио из-за работ на телебашне
22 мая, 11:57
Бывший репетитор по математике из Прикамья снялся в романтическом эксперименте
13 мая, 07:34
Апрель
Подростки из Перми снялись в шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС
23 апреля, 08:30
Март
«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание
8 марта, 12:00
Соликамская модель Виктория Одинцова проиграла в финале шоу «Выжить в Самарканде»
8 марта, 08:13
Два пермяка попали в «Новую фабрику звезд». Показываем их выступления
Участники попали в разные команды.
5 марта, 08:05
Февраль
Участница шоу «Голос» поблагодарила Пермь за поддержку
Попасть в следующий этап шоу пермячке удалось с песней британской исполнительницы.
5 февраля, 03:25
Январь
«Не привыкли жить в таких условиях». Соликамская модель участвует в шоу на выживание
Уроженка Соликамска пытается выиграть 10 млн рублей.
16 января, 04:39
Сентябрь 2023
В проекте «Ольга Вузова» Ольга Бузова рассказала о Пермском Политехе
Телеведущая показала лаборатории, общежитие и центр авиационных композитных технологий.
18 сентября 2023, 12:26

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