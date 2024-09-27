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Творчество

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2024
Осень тоску нагнала… Есть ли выход из осенней хандры
Пермские ученые советуют, как пройти осень с наименьшими потерями.
27 сентября 2024, 07:49
В конце августа в Перми состоится молодежный фестиваль «Соседи»
На организацию мероприятия «Дом молодежи» потратит более 2 млн рублей.
9 августа 2024, 08:51
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах
Шанс на подъем нужно будет выиграть.
9 июля 2024, 03:47
Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA
Гитару изготовили специально для пермского коллектива.
1 апреля 2024, 04:38
2010
PERMM взялся за «Детское Русское бедное»
Музей вместе с детьми хочет создать животных из ведер и картины из скотча и гвоздей.
2 сентября 2010, 11:10

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