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Тюрьма

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2024
Уроженку Перми отправили под домашний арест за попытку повесить флаг РФ в Одессе
15 октября, 10:51
Из французской тюрьмы выпустили повара из Перми Кирилла Грязнова
3 октября, 03:48
УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов
31 июля, 07:04
Спецпроект
Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду
Почему не стоит экономить на строительстве, искать тайные ходы и возводить дома в «нехороших» местах.
В Перми за миллион рублей отремонтируют пересыльную тюрьму
12 апреля, 07:12
Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Как их выбирали
8 марта, 07:00
В Прикамье задержана семейная пара мошенников, вымогавшая деньги у пенсионеров
11 февраля, 08:14
2023
В Соликамске вынесли приговор за избиение осужденных колонии строгого режима
21 ноября 2023, 05:55
Почему исправцентр для заключенных в Прикамье строят возле домов. Отвечает Минтербез
Осужденных трудоустроят в АО «Пермтрансжелезобетон».
20 сентября 2023, 06:02
В пермских колониях стало на три тысячи заключенных меньше
21 августа 2023, 09:34
Суд в Юсьве заблокировал сайт о тюрьме за пропаганду АУЕ
Решение принято по иску районного прокурора.
14 февраля 2023, 05:58

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