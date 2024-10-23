properm.ru
ГлавноеВсе новости

У моста

Выбрать дату
2024
Здание ВКИУ не будут использовать для второй сцены театра «У Моста»
23 октября, 10:32
Пермский театр ищет мужчину на роль Старшего Брата из романа «1984» Джорджа Оруэлла
9 сентября, 03:02
Пермский муниципальный театр «У Моста» может вернуться в пожарную каланчу МЧС
25 мая, 11:50
От МЧС Прикамья потребовали сохранить историческое здание пожарной каланчи
13 мая, 08:10
У пермского театра «У Моста» появились трудности с арендой второй сцены
8 мая, 09:56
Пермский театр «У Моста» покинул пожарную каланчу
7 мая, 14:25
Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными
7 марта, 03:01
Открытие новой сцены театра «У Моста» планируется 1 июня
26 февраля, 13:02
2023
Театр «У Моста» откроет новую сцену спектаклем «Сирано де Бержерак» весной
Сейчас в помещении продолжается ремонт.
28 ноября 2023, 12:39
Театр «У Моста» провёл первую репетицию в здании бывшего ВКИУ
28 августа 2023, 12:49
Ушел из жизни 20-летний актер пермского театра «У Моста»
За плечами покойного — десятки ролей в разных спектаклях.
13 июля 2023, 04:30
Мэрия и собственник договорились об условиях аренды новой сцены театра «У Моста»
Переезд театра в новое здание начнётся в августе.
12 июля 2023, 11:25
Новая сцена пермского театра «У Моста» начнёт свою работу не ранее 1 декабря
10 июля 2023, 16:10
Пермский театр «У Моста» хочет перейти в подчинение краю
Официальных комментариев о ситуации пока нет.
14 июня 2023, 04:40
Пермский театр «У Моста» может переехать в бывшее здание клуба ВКИУ в апреле
Сейчас мэрия и собственники ведут переговоры о стоимости аренды.
21 марта 2023, 05:05
Первые спектакли в ДК ВКИУ театр «У Моста» сыграет уже весной
При этом отказываться от использования нынешнего здания Сергей Федотов не планирует.
31 января 2023, 05:16
Контракт с худруком театра «У моста» продлён
Сергей Федотов сообщил об увольнении перед Новым годом.
11 января 2023, 03:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика