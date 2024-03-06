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Убежище

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2024
Пермские власти не хотят отвечать за 17 бомбоубежищ, которые им отдают
В бюджете не были предусмотрены средства на их ремонт и содержание.
6 марта 2024, 03:42
2012
Молочный комбинат «Пермский» обязали построить военное убежище
Суд признал, что предприятие является преемником ОАО «Перммолоко», а эта компания входит в перечень организаций, продолжающих работу в условиях военного времени.
22 августа 2012, 04:17
2010
Рыжий Тарзан вернется в Россию
Экстремист планировал убийства сотрудников российского посольства в Норвегии.
8 октября 2010, 03:40

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