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Убийство

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Октябрь
В Прикамье женщина зарезала сожителя вязальными спицами и ножом
31 октября, 06:40
В Прикамье продлили арест обвиняемому в убийстве матери с дочкой
30 октября, 08:17
Кунгурский суд отправил под стражу подростка, подозреваемого в убийстве матери
29 октября, 08:51
В Пермском крае задержан подросток, убивший собственную мать
28 октября, 15:24
Подростка из Яйвы осудили за изнасилование и убийство 22-летней девушки
16 октября, 12:49
Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой
1 октября, 09:48
Сентябрь
В Прикамье мужчину признали виновным в убийстве своего брата
30 сентября, 03:00
Пропавшего 20-летнего жителя Кудымкара убили. В преступлении сознался его обидчик
28 сентября, 12:10
Убийцу девочки из Октябрьского оставили в колонии
25 сентября, 11:20
Подростка из Александровска осудят за изнасилование и убийство девушки
24 сентября, 14:34
Житель Горнозаводска убил знакомого лопатой и зарыл тело на соседнем участке
23 сентября, 16:27
В Прикамье женщина пыталась убить однокурсницу, нанеся ей множественные удары ножом
21 сентября, 13:18
Сегодня в Перми простились с зарубленным топором следователем
12 сентября, 10:23
Суд в Перми оставил в СИЗО подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве девочки
11 сентября, 13:03
Подозреваемого в убийстве пермского следователя отправили в СИЗО
10 сентября, 14:03
«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе
10 сентября, 13:36
Убийца пермского следователя приехал из другого региона
10 сентября, 07:22
Александру Бастрыкину представят доклад об убийстве пермского следователя
10 сентября, 07:04
СМИ рассказали подробности об убийстве пермского следователя
10 сентября, 06:37
Возбуждено дело по факту убийства главы Свердловского отдела СУ СК Пермского края
Проводится проверка версии убийства на почве ревности.
10 сентября, 06:33

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