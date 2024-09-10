properm.ru
ГлавноеВсе новости

Убийца

Выбрать дату
2024
«Расследование убийств было его коньком». Друг — о погибшем пермском следователе
10 сентября, 13:36
СРОЧНО. Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Чусовом
31 августа, 03:47
Житель Бикбарды забил знакомого насмерть топором и спрятал труп в лесу
Он вез тело 8 километров на снегоходе.
28 июня, 13:17
Пермяк в ходе ссоры задушил свою сестру и спрятал ее тело в погребе
Женщину искали три месяца
3 апреля, 11:05
В ходе ссоры житель Краснокамска до смерти забил ранее незнакомого мужчину
14 марта, 05:25
2023
В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве цветочницы
28 июня 2023, 12:40
2022
О чем мечтает серийная убийца и почему она устала жить в тюрьме
7 января 2022, 02:32
2015
«Я люблю пророка Мухаммеда». Заур Дадаев признался в убийстве Немцова
Другие подозреваемые свою причастность к покушению на политика опровергают.
9 марта 2015, 05:16

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика