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Убийцы цветочной луны

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Май 2024
Кинокритик рассказал, почему современнные фильмы стали длиннее
Раньше средняя продолжительность фильма составляла всего 90-110 минут из-за размера кинопленки.
28 мая 2024, 08:54
Март 2024
Спецпроект
Непредсказуемая предсказуемость: все об итогах «Оскара-2024»
Прошла церемония награждения премии «Оскар-2024». Кинокритик Григорий Ноговицын рассказывает почему в этом году главная мировая кинопремия была одновременно непредсказуемой, но при этом победителей легко можно было легко угадать заранее. Но почти все награды были розданы справедливо.
Ноябрь 2023
Спецпроект
Как «Убийцы цветочной луны» пытаются убить американскую мечту. Рецензия Properm. ru
Спойлеры: серьезные | Рейтинг: тем, кто любит фильмы Мартина Скорсезе, Леонардо Ди Каприо, Роберта Де Ниро, тру-крайм и вестерны | 18+

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