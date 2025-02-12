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Уборка

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2025
За сутки в Перми проверили качество уборки почти трех тысяч дворов
12 февраля, 12:43
Прокуратура Перми проверяет качество уборки снега и вывоза мусора
13 января, 10:45
2024
Пермяков восхитил подросток, почистивший тротуар вместо коммунальщиков
В комментариях пермяки пишут о плохой работе дорожных служб.
14 марта 2024, 05:56
2017
Берега реки Мулянка начали очищать от мусора
13 июня 2017, 12:55
2015
На центральных улицах Перми началась влажная уборка
На улицы выехали поливомоечные машины.
18 апреля 2015, 10:42
2014
27 сентября в Перми пройдет общегородской субботник
Город необходимо подготовить к зиме: собрать мусор и сухие листья.
22 сентября 2014, 05:03
Администрация решила фотографировать уборку пермских улиц
Список «героев» и «антигероев» весенней уборочной кампании-2014 будет размещен на сайте администрации Перми.
18 апреля 2014, 11:19
2013
Уборка пермских лесов начнется уже 25 марта
Все работы будут проводиться под руководством лесничих, которые определяют территорию для уборки и следят за ее качеством.
22 марта 2013, 06:39
2012
Осенняя уборка Перми оценена на «четверку»
Лидерами по уровню содержания объектов социальной сферы признаны поселок Новые Ляды и Свердловский район.
15 октября 2012, 12:02
2011
«Блогер против мусора»: пиар или общественно-полезная акция?
В рамках всероссийской акции пермские активисты облагородили территорию набережной Камы от Речного вокзала до Мотовилихинских заводов.
8 августа 2011, 08:10
Пермские блогеры очистят набережную Камы
Неравнодушные будут бороться с мусором в рамках всероссийской акции.
27 июля 2011, 09:24
2010
В этом году уборка зерновых началась на две недели раньше, чем в прошлом
Большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей пока убирают озимые культуры.
9 августа 2010, 06:54

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