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Убытки

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2025
Пермский производитель систем для двигателей понес убытки в полмиллиарда
17 февраля, 03:31
2024
С пермского оборонного завода хотят взыскать убытки в размере 45 миллионов рублей
Предварительное заседание по делу состоится 26 сентября.
31 августа 2024, 09:56
Пермский застройщик частично скомпенсировал ущерб за поврежденный «Бентли»
В 2020 году автомобиль получил повреждение из-за выступа бетонной плиты на проезжей части.
8 мая 2024, 10:38
Компания, управляющая пермским «Колизеем», не может выбраться из убытков
Выручка компании в 2023 году упала на 15%.
18 апреля 2024, 05:21
В прошлом году Гарик Харламов потерпел убытки в 33 млн рублей на сосисках
Выяснилось, что второй бизнес юмориста тоже не зарабатывает.
11 апреля 2024, 11:33
Обанкротившийся пермский застройщик показал убытки почти в 700 млн рублей
Выручка компании в 2023 году составила 24 млн рублей.
5 апреля 2024, 08:48
Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках
Игра «Танки Онлайн» была выпущена еще в 2009 году.
25 марта 2024, 05:39
За 2023 год убытки МУП «Пермгорэлектротранс» увеличились до 228 миллионов рублей
В дептрансе сообщили, что компания сохраняет платежеспособность.
22 марта 2024, 05:00
2010
Жара обошлась пермякам в 400 миллионов рублей
Минсельхоз Пермского края подсчитал убытки АПК от засухи.
27 августа 2010, 04:00

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