properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Убыток

Выбрать дату
2024
Разработчики игры «Танки Онлайн» из Перми сообщили об убытках
Игра «Танки Онлайн» была выпущена еще в 2009 году.
25 марта 2024, 05:39
В Пермском крае по итогам аукциона продано 36 участков леса для вырубки
От продажи 96,3 тыс. куб. м. лесоматериала в региональный бюджет поступит 75,1 млн. рублей.
18 марта 2024, 05:48
Пермская прокуратура взяла под контроль ситуацию с гибелью 12 тонн форели в Добрянке
Следственные мероприятия продолжаются.
16 марта 2024, 08:20
Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников
Ранее организацией руководил бывший замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
10 января 2024, 06:50
2015
Убыточность организаций Пермского края выросла на 40%
По итогам 2014 года убыток сложился в размере 23,5 млрд рублей.
26 февраля 2015, 05:45
2013
В Пермском крае увеличивается убыточность организаций
Почти 30% предприятий завершили девять месяцев в минусе. Сумма убытка за год выросла более чем на 30%.
2 декабря 2013, 05:30
2011
Предприятия Прикамья более чем на 40 % улучшили показатели деятельности
Сальдированный финансовый результат организаций Пермского края за три квартала 2011 года составил 133,5 млрд рублей.
23 ноября 2011, 08:54

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика