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Участковый

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2024
Лучший участковый в Пермском крае живет в Добрянке
По итогам первого этапа конкурса «Народный участковый — 2024» победила Яна Норицына из отдела МВД России по Добрянскому городскому округу.
21 сентября 2024, 10:18
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
Местные жители искренне удивлены.
3 августа 2024, 12:02
2013
Спецпроект
Как я провела это лето. ТОП-5 лучших материалов июля Татьяны Куклы
Начинаем ежемесячно собирать лучшие истории, которые рассказываю наши журналисты. В этом списке автобус в огороде, семья Краснокутских и разрушенные детские сады на «Велте».
Участковый Алексей Ушаков: Эти подростки кидали ледяные камни в машины!
Сотрудник полиции, которого две пермские семьи пытаются наказать за то, что он применил насилие к их детям, говорит о клевете.
23 июля 2013, 08:30

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