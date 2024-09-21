Участковый

Спецпроект

Как я провела это лето. ТОП-5 лучших материалов июля Татьяны Куклы

Начинаем ежемесячно собирать лучшие истории, которые рассказываю наши журналисты. В этом списке автобус в огороде, семья Краснокутских и разрушенные детские сады на «Велте».