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Участок

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2024
В Пермском крае очень дешево продают купеческий дом царских времен. Цена озадачивает
Теперь его цена составляет 750 тысяч рублей.
26 августа 2024, 06:57
Фото. В Прикамье здание бывшей больницы вместе с участком продают за 590 тысяч рублей
Стоимость одного квадратного метра актива составила всего 177 рублей.
5 июня 2024, 11:05
На месте ресторана «Живаго» в Перми появится многофункциональный комплекс
Смена зоны зонирования под бывшим устаревшим заведением была согласована на заседании комиссии по землепользованию и застройке.
22 апреля 2024, 04:45
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
В данный момент идет разработка концепции проекта с учетом объектов культурного наследия, находящихся на территории выделенного под строительство участка.
28 марта 2024, 12:36
Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми
У комиссии возникли вопросы касательно архитектурно-градостроительного облика экстерьера здания и его высоты. Проект отправлен на доработку.
31 января 2024, 12:07
2014
В спор за участок «Транка» втянули мэрию Перми
Суд решил уточнить сведения о земле около гимназии №17 у администрации города, чтобы решить, является ли он социально-значимым.
31 июля 2014, 05:16
2011
Обход Полазны вновь открыт для движения
Строительные работы на участке трассы Пермь-Березники завершены.
29 июля 2011, 08:22

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