properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Учебный год

Выбрать дату
2024
В Прикамье в прямом эфире пройдет краевое родительское собрание
Мероприятие организует ЦУР Пермского края.
28 августа 2024, 09:03
Пустующие детсады Перми могут перепрофилировать в центры допобразования
Всего в Перми закрыты на консервацию около 10 детских садов.
27 августа 2024, 11:15
2015
Минобрнауки выступило против переноса даты начала учебного года
Ранее сообщалось, что идея перенести 1 сентября будет вынесена на Госсовет, а власти Крыма уже поддержали ее.
2 августа 2015, 13:46
2011
Школы Прикамья готовы к новому учебному году
За последние годы, по официальной статистике абсолютно все школы стали успевать подготовиться к новому учебному году.
26 августа 2011, 06:16
2010
Из-за пожаров начало учебного года могут перенести
Геннадий Онищенко надеется, что школы закрывать все-таки не придется.
5 августа 2010, 04:33

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика