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Ученики

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Август 2024
К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья
Активное участие в акции принимают дети из Севастополя и Ленинградской области.
28 августа 2024, 06:40
Апрель 2024
Министр образования Пермского края прокомментировала конфликт в Дягилевской гимназии
В гимназии планируется разместить 300 учащихся из школы №21.
13 апреля 2024, 07:02
Январь 2024
В минтербезе рассказали, из-за чего в пермской школе сработала тревога о нападении
Угрозы жизни ученикам и педагогическому составу нет. Проводится служебная проверка.
31 января 2024, 05:56
Сентябрь 2023
В Прикамье пьяный мужчина угрожал расстрелом в школе
В Уральском задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который ворвался в школу и грозился всех расстрелять, пишет портал 59.ру.
28 сентября 2023, 21:26

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