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Ученые

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Сентябрь
Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос
7 сентября, 07:20
Август
Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования
21 августа, 12:53
Июль
Уровень радиации в Перми выше, чем на месте ядерных взрывов
29 июля, 06:50
Медитация вредит психике. И другие факты о мозге от пермских ученых
В Пермском Политехе рассказали 15 интересных фактов о самом загадочном органе.
23 июля, 05:02
Пермские ученые придумали строить дороги из отходов
19 июля, 08:46
Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров
16 июля, 04:52
Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае
11 июля, 13:06
Ученые раскрыли истинную причину старения
9 июля, 06:27
Древние пермяки были прогрессивнее, чем это считалось ранее
5 июля, 09:35
Июнь
Разработка ученых Пермского Политеха повысит урожайность посевов на 20%
19 июня, 06:03
Ученые выяснили, что слоны дают друг другу имена
13 июня, 08:53
Обитает в Крыму и Азии, но оказался в Прикамье. Ученые ПГНИУ нашли редкий вид змей
11 июня, 06:50
Май
Ученые нашли способ продлить жизнь домашним кошкам до 30 лет
31 мая, 08:18
Скончался известный пермский учёный-биолог
Михаил Рогозин был автором более сотни научных работ.
30 мая, 06:49
Плохая идея. Нутрициолог раскрыла опасности приема пищи за рабочим местом
7 мая, 10:45
Апрель
Пермские ученые нашли метод упрочнения стали
17 апреля, 10:26
Астрономы обнаружили вторую по величине черную дыру, близкую к Земле
16 апреля, 11:04
Ученые открыли в Черном море микроорганизм и назвали его в честь братьев Стругацких
15 апреля, 10:52
Ученые в Перми нашли способ уменьшить число авиакатастроф из-за обледенения самолетов
12 апреля, 10:16
Ученые научили нейросеть выявлять рак по медицинским изображениям
10 апреля, 12:48

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