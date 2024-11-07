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Ученый

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Ноябрь
Скончалась профессор ПГНИУ, популяризатор науки Лидия Переведенцева
7 ноября, 12:54
Октябрь
Ученый из Перми рассказал, когда в следующий раз можно будет увидеть северное сияние
12 октября, 08:34
Сентябрь
Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»
18 сентября, 07:53
Май
Скончался известный пермский учёный-биолог
Михаил Рогозин был автором более сотни научных работ.
30 мая, 06:49
Апрель
Ушла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университета
Ученому и врачу Людмиле Палатовой было 94 года.
9 апреля, 16:28
Март
Скончался известный пермский археолог и историк
Андрею Белавину было 65 лет.
14 марта, 13:37
Февраль
Ушел из жизни преподаватель мехмата ПГНИУ, посвятивший вузу более 40 лет жизни
20 февраля, 06:04

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