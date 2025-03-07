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Учителя

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2025
Школьный учитель ОБЖ из Лысьвы погиб в зоне СВО
7 марта, 02:13
2024
Спецпроект
Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть
Парламентарии приняли новые поправки в бюджет, а также высказались о мерах поддержки молодых пермяков.
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Реальная начисленная заработная плата увеличилась в регионе на 8,7%.
6 сентября 2024, 10:02
Октябрьских учителей начальство завалило лишней бумажной работой
Лишь вмешательство прокуратуры остановило бумажную вакханалию
5 сентября 2024, 16:51
Средняя зарплата педагогов в Прикамье увеличилась за год на 22%
В основном, образовательные учреждения ищут учителей с опытом работы от одного года до трех лет.
2 сентября 2024, 08:29
К благотворительной акции «Цветы жизни» подключились 17 тысяч школьников из Прикамья
Активное участие в акции принимают дети из Севастополя и Ленинградской области.
28 августа 2024, 06:40
Пермская мэрия официально расформировала школу №21
27 августа 2024, 11:16
В Пермском крае не хватает 800 педагогов
Нужны учителя математики, физики, а также русского и иностранных языков.
19 августа 2024, 13:12
Средняя зарплата учителей в Пермском крае превысила 48 тысяч рублей
Однако в краевой столице показатели зарплат все равно выше.
30 июля 2024, 09:24
Самая красивая пермская учительница признана одним из лучших педагогов города
Софья Чунарева заняла второе место на конкурсе «Учитель года».
29 февраля 2024, 07:48
В Прикамье из школы, откуда массово уволилась треть учителей, ушёл директор
По словам педагогов, глава школы требовал к себе беспрекословного подчинения.
2 февраля 2024, 07:23
2023
В Прикамье пьяный мужчина угрожал расстрелом в школе
В Уральском задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения, который ворвался в школу и грозился всех расстрелять, пишет портал 59.ру.
28 сентября 2023, 21:26
Стало известно, учителей каких специальностей не хватает в муниципалитетах Прикамья
Власти пытаются ликвидировать дефицит различными способами.
20 сентября 2023, 14:18
2011
В Перми больше половины школ и детских садов готовы к учебному году
По предварительным данным из 295 образовательных учреждений принято 196.
4 августа 2011, 05:49
2010
Правительство раздает учителям "пряники"
Министерство образования Пермского края объявило конкурс среди молодых учителей, желающиx работать в городах края.
20 августа 2010, 05:49

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