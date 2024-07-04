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Ударило током

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2024
«На их месте могли быть люди». Под Кудымкаром от удара током погибли медведь и лось
Неподалеку обнаружили обрыв проводов на высоковольтной линии
4 июля 2024, 10:27
2014
В Чернушке подросток получил удар током во время фотографирования на цистерне
17-летний молодой человек попал в реанимацию с сильными ожогами.
16 апреля 2014, 02:39
2013
В Перми пассажирка троллейбуса получила сильный удар током
Жертве начала помогать другая женщина, и ее также ударило током.
25 декабря 2013, 11:20

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